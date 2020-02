Giallo a Sanremo, salta il video di Roger Waters (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Era previsto nella scaletta ufficiale, ma del videomessaggio di Roger Waters al Festival di Sanremo 2020 nessuna traccia. A garantire la presenza - anche se non in loco - dell'ex Pink Floyd era stata Rula Jebreal, una delle donne scelte dal direttore artistico e conduttore del Festival. Il videomessaggio di Roger Waters, dai contenuti non conosciuti, era previsto tra l'esibizione di Rita Pavone e quella di Achille Lauro, proprio al momento del primo ingresso sul palco di Rula Jebreal, sua ex compagna fino al 2016, la quale, invece, è entrata in scena in solitaria. Al momento, non sono note le ragioni della 'sparizione' del video messaggio. ilfogliettone

