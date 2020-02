GF Vip, Antonella Elia in crisi nera per il fidanzato: “E’ un tarlo fisso” (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Antonella Elia del Grande Fratello Vip ripensa al fidanzato: “Lui è un tarlo fisso” Il gossip legato alle foto di Pietro Delle Piane insieme a Fiore Argento continua a tormentare Antonella Elia. Difatti quest’ultima, dal momento che ha visto le famose immagini incriminate, ha perso il sorriso all’interno della casa più spiata dagli italiani. E stamattina, parlando proprio di tutta questa ingarbugliata faccenda a tu per tu con Antonio Zequila, non ha nascosto tutto il suo dispiacere: “Penso continuamente a Pietro…E’ un tarlo fisso qua…” A quel punto Zequila le ha chiesto se fosse arrabiata. E quest’ultima, adirata in volto, ha risposto: “No, sono semplicemente stupita…Stupita da tutta questa situazione…Non sono arrabbiata è semplicemente uno stupore da parte mia…Vorrei vederci chiaro…” Allora ... lanostratv

gossipblogit : Grande Fratello Vip, Antonella Elia: 'Pietro? Sono stupita' (video) - giadinagrisu : RT @tempoweb: #GFVIP #SerenaEnardu la fa arrabbiare, #BarbaradUrso la gela così - zazoomblog : Grande Fratello Vip Antonella Elia: Pietro? Sono stupita (video) - #Grande #Fratello #Antonella #Elia: -