Gessica Notaro critica Junior Cally: “Lui indossa la maschera per idolatrare la violenza, io per difendermi dall’aggressione subìta” (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Sanremo 2020, la conferenza stampa di Gessica Notaro: “Io qui per portare un messaggio di speranza”. E critica Junior Cally. SANREMO (IMPERIA) – Il giorno dopo la bellissima esibizione con Antonio Maggio, Gessica Notaro è intervenuta in conferenza stampa a Sanremo 2020 rispondendo alle domande dei giornalisti. E tra queste non poteva mancare una su Junior Cally. “Io e lui – ha detto la donna – abbiamo una cosa in comune: la maschera. Cally, però, la indossa per idolatrare la violenza e fare show. Io, invece, per difendermi dalla violenza subìta“. Parole molto dure nei confronti del rapper che salirà questa sera sul palco dell’Ariston. Gessica Notaro: “Su Junior Cally non abbiamo voluto alimentare le polemiche” Gessica ha spiegato anche il motivo del suo intervento mancato su Junior Cally: “Non è che io non ... newsmondo

