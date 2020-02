Fiorello: «Da ospite non tornerò mai più a Sanremo, l’ho già fatto e questa è l’ultima volta» (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Fiorello, è indubbiamente uno dei protagonisti del settantesimo Festival di Sanremo con una co presenza importante sul palco del Ariston accanto ad Amadeus. Durante la conferenza stampa di oggi l’ex mattatore del Karaoke ha espresso la volontà di non voler più ritornare in riviera per condurre il Festival di Sanremo affermando: “Da ospite non tornerò mai più a Sanremo, l’ho già fatto e questa è l’ultima volta. Da conduttore non è il mio caso. Pensa che fossi stato il conduttore di Sanremo. Con questa storia del video sarebbe successo di tutto. Potrei tornare da cantante. Fai tre minuti al giorno e basta. Mi piacerebbe tornare in gara a Sanremo a fare il cantante serio. Chiamo i miei amici Jovanotti o Giuliano dei Negramaro che potrebbero scrivermi tante belle canzoni. Ci penso” Rispetto al suo momento preferito della prima puntata Fiorello ha ... domanipress

