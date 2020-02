Coronavirus, la coppia cinese resta ricoverata in terapia intensiva. Università Zhejiang: “Due farmaci efficaci”. Oms: “Nessuna terapia nota” (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Dopo un “aggravamento” delle loro condizioni dovuto a un’insufficienza respiratoria, restano per ora invariate le condizioni della coppia cinese ricoverata ormai da una settimana allo Spallanzani di Roma. I due, marito e moglie, hanno superato la notte e sono ancora in terapia intensiva. Secondo quanto apprende l’Ansa, l’aggravamento potrebbe rientrare nel decorso del virus che prevede anche un momento di “crisi” in questo caso dovuto a difficoltà respiratorie. La prognosi resta riservata. “Come può accadere per qualunque forma di infezione virale, la polmonite può essere molto subdola e aggravare le condizioni”, ha sottolineato il viceministro alla Salute Pierpaolo Sileri. Intanto nel mondo aumenta il numero di contagi: “Nelle ultime 24 ore abbiamo avuto il numero più alto di casi in un solo giorno dall’inizio dell’epidemia” ha affermato il ... ilfattoquotidiano

