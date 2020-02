Aereo si spezza in due in fase di atterraggio: atroce incidente a Istanbul (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Drammatico incidente Aereo a Istanbul: un Aereo in fase di atterraggio si è spezzato letteralmente in due. A bordo dell’Aereo c’erano 177 passeggeri: pare ci siano decine di feriti ma nessun morto. I feriti fatti uscire dall’abitacolo L’incidente è avvenuto oggi pomeriggio nell’aeroporto di Sabiha Gokcen di Istanbul. A quanto pare a terra sono state viste delle fiamme uscire dalla fusoliera, mentre la parte anteriore dell’Aereo era letteralmente divisa da quella posteriore. I feriti sono stati prelevati e fatti scendere ed i soccorsi sono attualmente in atto. Pare che l’Aereo appartenga alla compagnia Pegasus Airlines. Secondo una prima ricostruzione, l’Aereo sarebbe finito fuori pista al momento dell’atterraggio. L'articolo Aereo si spezza in due in fase di atterraggio: atroce incidente a Istanbul proviene da The Social Post. thesocialpost

