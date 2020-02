Zombie Army 4 disponibile da oggi (Di martedì 4 febbraio 2020) Dai creatori di Sniper Elite 4 e Strange Brigade, Zombie Army 4: DEAD WAR arriva oggi su PlayStation 4, Xbox One e PC! Il nuovissimo capitolo della serie cult horror shooter di Rebellion è disponibile in edizione fisica per PS4 e XBOX e in versione digitale anche per PC. Zombie Army 4 include: Un’avventurosa Story Campaign da 1 a 4 giocatoriNuovi e grandiosi livelli nell’Europa Meridionale e oltre…Armi epiche, potenti abilità e miglioramenti elementali100 livelli per salire di grado – personalizza il tuo personaggio preferitoLa più incredibile X-ray Kill Cam di sempreLa Modalità Orda ritorna: più grande, migliore e più avvincente! Zombie Army 4 SUPER DELUXE EDITION*Oltre al gioco principale, la Super Deluxe Edition consente l’accesso a tonnellate di contenuti aggiuntivi post-lancio, tra ... gamerbrain

Zombie Army 4 : I contenuti della Stagione 1 : L’incombente uscita di ZOMBIE ARMY 4 si avvicina, ma c’è un nuovo regno colmo di terrore che ti aspetta! Rebellion ha pubblicato un nuovo trailer che mostra alcuni dei contenuti in arrivo, subito dopo il lancio del gioco, con la Season 1. Il trailer offre un’anticipazione della nuova mini-campaign della Season 1, HELL CUT, che comprende tre nuove missioni da 1 a 4 giocatori! La nuova season, includerà anche ...

Zombie Army 4 si mostra in un nuovo Trailer : Rebellion ha oggi pubblicato il “101 Trailer ” di ZOMBIE ARMY 4: DEAD WAR, con oltre sei minuti di nuovissimi filmati dedicati allo sparatutto co-op di prossima uscita. Il “101 Trailer ” include tonnellate di nuovi contenuti tra cui nemici mai visti prima, abilità speciali, armi, livelli e location, oltre all’enorme e avvincente Horde Mode. È la perfetta introduzione alla follia che ...

Zombie Army 4 : Dead War - prova : Uno degli elementi che rende i giochi di Valve leggendari è il fatto che a distanza di tanti anni sono ancora per molti versi insuperati. La capacità di raccontare la storia senza interruzione e filmati di Half Life 2, il raffinato bilanciamento di Counter-Strike o la capacità di spingere la comunità a creare nuovi contenuti o a partecipare alla creazione dei montepremi più ricchi di sempre in campo esport di Dota2 rendono lo sviluppatore di ...

cybersec_feeds : RT @pcexpander: Nuovi driver per le schede AMD, ora con supporto a Zombie Army 4: Dead War #pcexpander #cybernews #tecnologia #tecnology #c… - GameStopItalia : 'Zombie Army 4: Dead War è il miglior connubio tra Strange Brigade e Sniper Elite' ?? - FM_Pagano : Disponibili i nuovi Game Ready Driver di NVIDIA per Apex Legends e Zombie Army -