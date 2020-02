Si è spento George Steiner, il critico letterario aveva 90 anni (Di martedì 4 febbraio 2020) George Steiner è morto. Il critico letterario si è spento all’età di 90 anni nella ‘sua’ Cambridge. L’annuncio dato dal figlio. ROMA – Nuovo lutto nel mondo della letteratura (e non solo). E’ morto all’età di 90 anni George Steiner, una delle figure più importanti del secolo precedente. Storico e critico letterario, il francese per diverso tempo ha indagato sull’Olocausto e sui totalitarismi. Inchieste che lo hanno portato a pubblicare diversi libri e soprattutto a diventare uno dei punti di riferimento di questo mondo. Il suo decesso è stato comunicato dal figlio al New York Times anche se non si conoscono le cause. Chi era George Steiner Nato il 23 aprile 1929 a Parigi, l’infanzia di George Steiner non è stata delle più semplici. La sua famiglia, di origine ebraica, ha dovuto lasciare l’Austria per fuggire ... newsmondo

