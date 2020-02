Parcheggia nel posto dei disabili, vigile si suicida dopo la feroce polemica (Di martedì 4 febbraio 2020) Ciò che è accaduto in provincia di Brescia, precisamente le paese di Palazzolo, è un qualcosa di assurdo. Secondo quanto ha riferito ‘La Stampa’, un agente della Polizia locale ha deciso di togliersi la vita sparandosi con la sua pistola d’ordinanza. Alcuni giorni fa era finito nel vortice delle polemiche perché aveva Parcheggiato l’auto di servizio in un posto che era destinato ai diversamente abili. L’episodio aveva avuto luogo nei pressi di un’università di Bergamo. L’uomo aveva inoltre subito diversi insulti sui social network ed aveva chiesto scusa a tutti per il suo gesto. Aveva anche preso una decisione particolare, infatti si era multato da solo per l’errore commesso. Non si sa ancora con certezza se il vigile urbano abbia lasciato un biglietto d’addio per spiegare tutte le ragioni che lo hanno portato a compiere ... caffeinamagazine

