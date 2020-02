Fed Cup 2020, il calendario delle partite dell’Italia. Programma, orari, date e tv (Di martedì 4 febbraio 2020) Scatterà domani, mercoledì 5 febbraio, la Fed Cup 2020 per l’Italia del tennis, che fino all’8 febbraio sarà impegnata in Estonia nel Gruppo I della zona Europa/Africa: le azzurre sfideranno, sul cemento indoor di Tallinn, l’Austria mercoledì 5, l’Estonia padrona di casa giovedì 6 e la Grecia venerdì 7. Tutti i match si disputeranno alle ore 15.00 italiane. L’Italia è inserita nel Gruppo B, del quale è testa di serie, mentre nel Gruppo A sono finite Ucraina, Croazia e Bulgaria. Le vincenti dei due raggruppamenti affronteranno le seconde classificate e chi la spunterà avrà accesso ai play-off di aprile, mentre le ultime classificate dei raggruppamenti spareggeranno per evitare la retrocessione: questi match si disputeranno sabato 8 dalle ore 12.00 italiane. Al momento l’unica certezza è che verrà trasmesso in diretta tv su SuperTennisTV il match ... oasport

