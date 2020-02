Doping, MotoGp: sospensione confermata per Iannone (Di martedì 4 febbraio 2020) La Federazione Motociclistica Internazionale ha confermato la sospensione per sospetto Doping di Andrea Iannone, pilota dell’Aprilia Racing Team Gresini, dopo l’audizione odierna. «Il procedimento è ancora in corso fino a quando non viene presa una decisione – fa sapere la FMI -. Il signor Andrea Iannone rimane provvisoriamente sospeso fino ad allora ed è quindi escluso dalla partecipazione a qualsiasi competizione motociclistica o attività correlate fino a un ulteriore avviso». Il pilota della MotoGp era stato trovato positivo a un controllo antiDoping. In un campione delle sue urine del 3 novembre 2019 sono state trovate tracce di steroidi anabolizzanti. Iannone era risultato positivo a un controllo di routine al quale era stato sottoposto a Sepang, in occasione del Gp di Malesia, il 3 novembre 2019. Nelle sue urine erano state riscontrate tracce di steroidi ... open.online

MotoGP - caso Iannone : Crutchlow e Marquez chiedono più controlli anti Doping : La positività al doping di Andrea Iannone ha scosso l’intero paddock, non lasciando indifferenti i colleghi del pilota italiano. Sull’argomento, come riportato da Marca.com, si sono espressi sia l’iridato Marc Marquez che Cal Crutchlow . Entrambi si sono lamentati dell’inefficienza dell’ antidoping nel mondo delle due ruote motorizzate, denunciando il fatto che siano previsti appena due controlli all’anno ...

Come funzionano i controlli anti Doping in MotoGP? : Il caso Iannone ha riaperto la questione dei controlli antidoping in MotoGP. Ecco Come funzionano tutte le verifiche nelle due ruote. ROMA – Il caso Iannone ha riaperto la questione dei controlli antidoping in MotoGP. Non è una cosa da tutti giorni una squalifica per assunzione di sostanze stupefacenti tra i piloti delle due ruote. Andiamo a vedere Come funziona il procedimento raccontato da La Gazzetta dello Sport. Il quotidiano ...

