Coronavirus | si aggrava coppia cinesi a Roma Un morto a Hong Kong Francia e Gran

Coronavirus - quarto bollettino dallo Spallanzani : «I due coniugi cinesi si sono aggravati» : Si aggravano le condizioni cliniche dei due turisti cinesi, marito e moglie, ricoverati allo Spallanzani e positivi al test del nuovo Coronavirus, attualmente in prognosi riservata. La coppia di turisti cinesi, riferisce il bollettino medico, «nelle ultime ore ha avuto un aggravamento delle condizioni cliniche a causa di una insufficienza respiratoria». Questo tipo di decorso «è segnalato nei casi fino ad ora riportati in letteratura». ...

Coronavirus - il nuovo bollettino dello Spallanzani : “Condizioni dei coniugi cinesi aggravate” : Coronavirus, il bollettino medico dello Spallanzani: “Le condizioni dei coniugi cinesi si sono aggravate. Trasferiti in terapia intensiva”. ROMA – Coronavirus, pubblicato il nuovo bollettino medico dall’ospedale ‘Spallanzani’ di Roma sul quadro clinico della coppia dei cinesi ricoverati dopo la conferma del contagio. “Nelle ultime ore – si legge nel comunicato citato da Repubblica – hanno ...

Coronavirus - si aggravano i coniugi cinesi ricoverati allo Spallanzani di Roma : Si aggravano le condizioni cliniche dei due cinesi, marito e moglie, ricoverati allo Spallanzani e positivi al test del nuovo Coronavirus, attualmente in prognosi riservata. I coniugi, riferisce il bollettino medico, “nelle ultime ore hanno avuto un aggravamento delle condizioni cliniche a causa di una insufficienza respiratoria”. Questo tipo di decorso ”è segnalato nei casi fino ad ora riportati in letteratura”. ...