Comitato Salviamo gli alberi: “L’associazionismo è un bene per Salerno” (Di martedì 4 febbraio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa del Comitato “Salviamo gli alberi”. “Apprendiamo con soddisfazione che i cittadini liberi si associano in un coordinamento civico denominato “Cavallucci Marini”. L’associazionismo civico, quale espressione di libere aggregazioni di cittadini è necessario per il miglioramento della nostra società, per garantire un controllo dell’azione politica e per individuare gli obiettivi prioritari da attuare nella nostra Salerno. Una città, invero, bloccata da decenni, con la politica sempre più distante dai cittadini e lontana dai problemi concreti che ogni giorno i salernitani debbono affrontare. Forze politiche, sia di maggioranza che di minoranza, annichilite da una politica intesa come interessi personali e non dei cittadini. La rappresentatività politica istituzionale poco attenta alle ... anteprima24

DimitriDeVita : RT @MartinGConde: ROMA ARCHEOLOGICA e RESTAURO ARCHITETTURA: Roma, per la metro C le ruspe in piazza Venezia. Le Repubblica (16/01/2020); S… - MartinGConde : ROMA ARCHEOLOGICA e RESTAURO ARCHITETTURA: Roma, per la metro C le ruspe in piazza Venezia. Le Repubblica (16/01/20… -