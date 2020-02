Calvo, Roma: «Trattativa con Friedkin? A breve avremo notizie» (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Il dirigente giallorosso Calvo ha parlato della Trattativa della Roma con Friedkin per il passaggio di proprietà Si continua a lavorare per la cessione al gruppo Friedkin in casa giallorossa. Francesco Calvo, Chief Revenue Office della Roma, ha parlato durante un incontro con l’Unione Tifosi Romanisti, tenuta per i 20 anni del gruppo. «A breve avremo notizie. Se saranno buone? Si cerca sempre di dare buone notizie» ha dichiarato il dirigente giallorosso, facendo dunque capire che la chiusura della Trattativa è sempre più vicina. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

