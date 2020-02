Bordoni-Rosati: alunni e docenti costretti a protestare, aule al freddo da mesi (Di martedì 4 febbraio 2020) Roma – A Roma ancora scuole ed edifici pubblici senza riscaldamento, la Città abbandonata. alunni, docenti e genitori sono stati costretti ad inscenare un flash mob per avere l’attenzione dell’Assessorato Capitolino ai Lavori Pubblici. L’Istituto comprensivo Carlo Alberto Dalla Chiesa nel Municipio VIII è infatti privo di riscaldamento da mesi. Dichiara il consigliere capitolino della Lega-Salvini Premier, Davide Bordoni – A farne le spese sono i nostri studenti costretti a fare lezione in aule che non garantiscono gli standard minimi di sicurezza e salute. Non possiamo che chiedere pubblicamente agli assessori interessati e al primo cittadino di chiarire ai genitori di questi studenti quando sara’ riattivato l’impianto di riscaldamento. E invitiamo a predisporre un monitoraggio straordinario degli impianti in tutti gli altri istituti scolastici al fine di ... romadailynews

LuciaMosca1 : (Garbatella, Bordoni-Rosati (Lega): Pd-M5s tagliano i nastri al Farmer’s Market che adesso chiudono) Segui su: La… - AgenziaASI : Roma, Davide Bordoni - Raffaella Rosati (Lega-Salvini-Premier): Pd-M5s tagliano i nastri al Farmer’s Market che ade… -