Appena multata, aggredisce la vigilessa: denunciata una donna di Limbiate (Di martedì 4 febbraio 2020) La polizia locale di Limbiate ha denunciato una donna 52enne per avere aggredito un’agente che le aveva Appena contestato una contravvenzione. L’episodio è avvenuto qualche giorno fa, intorno alle 18, all’incrocio tra via Leopardi e via Da Vinci. Qui la pattuglia della Polizia locale aveva elevato una contravvenzione per divieto di sosta, per l’auto posteggiata proprio all’intersezione tra le due strade. La conducente si avvicinava quindi ai due agenti operanti, chiedendo l’annullamento della contravvenzione. Ricevuto il diniego degli agenti, che spiegavano l’impossibilità di procedere ad annullamento, la donna automobilista con toni accesi e aggressivi aggrediva da prima verbalmente l’agente donna della pattuglia, per poi scagliarsi violentemente contro di lei. su Il Notiziario. ilnotiziario

