20 anni di The Sims - articolo (Di martedì 4 febbraio 2020) Partiamo dal 1989, periodo di sperimentalismi. Will Wright, game designer e co-fondatore di Maxis, presenta il suo progetto personale. È un simulatore non-lineare in cui si monitora e costruisce una città: SimCity, uno dei giochi storicamente più importanti del media. Crea quello che per Sid Meier è una svolta nel modo di pensare i videogiochi. Civilization, altro caposaldo, uscirà non a caso circa due anni dopo. Per capire dove sta la novità evidenziata da Meier e l'influenza effettiva di SimCity, basti pensare che nel periodo di cui parliamo l'incontro-scontro era con Populous. Tra i primi di quello che per le sue sfumature è invece detto God Game, perché fornisce al giocatore il potere, sovrannaturale, di decidere le sorti degli omini digitali in scena. Quest'incontro-scontro, in parole povere, è quello tra videogiochi in cui si ha il potere di distruggere (o semplicemente il ... eurogamer

Fendi : .@MarroneEmma in a #FendiResort2020 total look at the press conference of “Gli anni più belli”. - dchinellato : ???? Vanessa Bryant posted on IG for the first time since Kobe and Gianna passed away. “I wish I could hug them” ????… - Eurogamer_it : È il 20° anniversario di The Sims. Potevamo non dedicargli un editoriale? -