Warcraft 3 Reforged | Blizzard offre rimborsi automatici ai giocatori scontenti

Da quando Blizzard Entertainment ha rilasciato Warcraft 3 Reforged, i fan non sono stati molto entusiasti della sua qualità grafica. Un utente Reddit di nome krOnicLTD ha riferito che Blizzard ora offre rimborsi automatici alle persone che hanno acquistato il gioco.L'utente di Reddit ha dichiarato di aver prenotato il gioco a dicembre 2018 come molti altri giocatori, giocando inoltre alla versione Beta per 10-15 ore. Ha anche giocato il gioco vero e proprio per 5 ore, ma secondo quanto riferito è stato rimborsato subito dopo. L'utente, come molte altre persone, ha continuato a mostrare la sua delusione per il gioco. Alcuni utenti hanno richiesto il rimborso dopo averlo preordinato a causa delle recensioni negative. Speravano che Blizzard ascoltasse i fan e facesse più sforzi per salvare Warcraft 3 Reforged. Tuttavia, non sembra esserci alcuna indicazione di ulteriori sviluppi nel

