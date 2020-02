Terremoto in Sicilia: scossa di magnitudo 3.6 a Enna (Di lunedì 3 febbraio 2020) Paura in Sicilia, dove in provincia di Enna è stato registrata una scossa di Terremoto nel pomeriggio di lunedì 3 febbraio, poco dopo le ore 16. L’Ingv ha diffuso i dati provvisori: la magnitudo è compresa tra 3.5 e 4.0. I dati definitivi parlano di una scossa di magnitudo 3.6. STIMA #PROVVISORIA #Terremoto Mag tra 3.5 e 4.0 ore 16:13 IT del 03-02-2020, prov/zona Enna #INGV 23863771 https://t.co/QSEAqeg269 — INGVterremoti (@INGVterremoti) February 3, 2020 notizie

