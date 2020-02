Tempesta d’amore, anticipazioni tedesche: Dirk tradisce Annabelle e si allea con Christoph! (Di lunedì 3 febbraio 2020) Mai contare sulle alleanze, specialmente se sono basate sull’odio. Se ne accorgerà molto presto Annabelle Sullivan (Jenny Löffler), che nelle puntate tedesche di Tempesta d’amore viene tradita proprio dall’uomo su cui pensava di poter contare… Ecco dunque cosa accade negli episodi di Sturm der Liebe in onda in Germania! Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Annabelle e Dirk alleati contro Christoph Annabelle e Dirk, Tempesta d’amore © ARD/Christof Arnold Inizierà con un diabolico progetto di vendetta la sedicesima stagione di Tempesta d’amore. Dopo essere stata arrestata e aver perso tutto a causa del padre, Annabelle giurerà infatti a se stessa di rovinare la vita all’uomo che l’ha cresciuta. E non tarderà a mettere in pratica i propri propositi… Dopo essere riuscita a farsi rilasciare dall’istituto e a tornare al Fürstenhof, la perfida dark lady metterà infatti in ... tvsoap

zazoomnews : Anticipazioni Tempesta d’Amore puntate dal 3 al 9 febbraio 2020: il colpevole è Valentina? - #Anticipazioni… - zazoomnews : Tempesta d’amore, anticipazioni tedesche: TIM SPOSA NADJA! E Franzi cerca di far saltare le nozze…… - paolaturci_fanp : 'Il mare in tempesta racconta parole colme d'amore, lo schianto alla roccia è inutile' (Lettera d'amore d'inverno,… -