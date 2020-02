Sanremo 2020: conferenza stampa d’apertura in diretta (Di lunedì 3 febbraio 2020) Sanremo 2020, sala stampa La sala stampa del teatro Ariston apre ufficialmente i battenti ed ospita stamane la conferenza d’apertura del Festival di Sanremo 2020. Termina l’attesa: finalmente si comincia! Seguiremo in diretta l’incontro con i giornalisti, cui prenderanno parte il conduttore Amadeus, il direttore di Rai1 Stefano Coletta e gli organizzatori della kermesse. Ogni mattina, fino a domenica, rinnoveremo l’appuntamento su queste pagine. (In aggiornamento) davidemaggio

