Salvini esulta: “Grazie a me non ci sono più spacciatori al Pilastro” (Di lunedì 3 febbraio 2020) Matteo Salvini torna a parlare dell’episodio del Pilastro di Bologna in cui aveva suonato il citofono ad un ragazzo accusato di spacciare droga dai residenti del quartiere: a distanza di qualche giorno ha affermato che in quella zona, grazie al suo blitz, non ci sarebbero più spacciatori. Salvini: “Stop spacciatori al Pilastro” L’affermazione è giunta in una diretta Facebook fatta poco prima di recarsi a Palermo. Ha dichiarato che dopo la sua incursione nel capoluogo emiliano-romagnolo, alcune mamme lo hanno ringraziato perché “da quel giorno, dopo la nostra denuncia, stranamente sotto i portici non ci sono più spacciatori“. Si è quindi detto contento che, nonostante gli insulti e le polemiche che il suo gesto ha scatenato, quanto fatto abbia portato a dei risultati. Ha poi concluso dicendo di voler continuare la lotta alla droga perché “se ... notizie

