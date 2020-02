Ruby ter, ''Offerti soldi a Imane per il silenzio su Berlusconi''. L'ex socio di Risso: ''A lui e Karima 3 milioni per andare in Messico'' (Di lunedì 3 febbraio 2020) L'uomo ha frequentato l'ex modella morta nel 2018 quando le serate di Arcore erano già al centro dei processi milanesi: "mi raccontò che l'avevano avvicinata fuori dal tribunale offrendole soldi e che Ruby aveva ricevuto sei milioni dall'ex premier" repubblica

rep_milano : Ruby ter, 'Imane Fadil avvicinata da ragazze che le offrivano soldi di Berlusconi per il suo silenzio': parla un am… - cronaca_news : 'Imane avvicinata da ragazze che le offrivano soldi di Berlusconi per il silenzio': Ruby Ter, parla un amico della… - rep_milano : Ruby ter, 'Imane Fadil avvicinata da ragazze che le offrivano soldi di Berlusconi per il suo silenzio': parla un am… -