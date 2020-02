Quagliarella si ripete: segna un gol identico al Napoli dopo 11 anni (Di martedì 4 febbraio 2020) Fabio Quagliarella è uscito per infortunio, ma è stato il migliore in campo del Monday Night Sampdoria-Napoli. L'attaccante ha segnato un gol meraviglioso nel primo tempo. Un tiro al volo così bello lo aveva già fatto, esattamente 11 anni fa, e anche in quel caso aveva realizzato un gol al Napoli, questa volta è toccato subire la rete a Meret. fanpage

sportli26181512 : #Sampdoria #SerieA Quagliarella si ripete: segna un gol identico al Napoli dopo 11 anni: Fabio Quagliarella è uscit… - ilayaja : RT @SimoneGuadagnoo: Napoli-Udinese 2-2, era il 31 gennaio 2009. Undici anni dopo Fabio #Quagliarella si ripete. Solo applausi ?????? #Sampdo… - SIMONE4ESPOSITO : RT @SimoneGuadagnoo: Napoli-Udinese 2-2, era il 31 gennaio 2009. Undici anni dopo Fabio #Quagliarella si ripete. Solo applausi ?????? #Sampdo… -