Posticipo Serie A, Samp-Napoli 2-4

Con due gol nel finale ilpassa 4-2 a Marassi in casa della. Partono forte i partenopei,in vantaggio al 3': cross di Zielinski per la testa di Milik.Raddoppio partenopeo al 16': corner di Zielinski, spizzata di Di Lorenzo per il tocco vincente di Elmas.Laaccorcia al 26':gran destro al volo di Quaglarella su assist di Ekdal.Al 40' palo di Ramirez.Nella ripresa Manolas stende Quagliarella,La Penna grazie al Var,dà il rigore.Gabbiadini firma il 2-2 (73'). Nel finale Demme (83') e Mertens (98') per il definitivo 2-4.(Di lunedì 3 febbraio 2020)