“Non mi interessa andare in carcere, tu resterai sfregiata a vita”: stalker arrestato a Milano (Di lunedì 3 febbraio 2020) Un ragazzo di 23 anni è stato arrestato per stalking dai carabinieri a Milano. Il giovane dalla fine di dicembre aveva iniziato a perseguitare l'ex fidanzata, sua coetanea, mandandole messaggi minacciosi e arrivando anche ad appostarsi davanti al luogo di lavoro. "Non mi importa fare 15 anni di carcere, tu resterai sfregiata a vita", il contenuto di uno dei messaggi. Dopo la denuncia della giovane l'ex fidanzato è finito in carcere. fanpage

