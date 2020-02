Lorella Boccia Instagram, frange scatenate e birichine nella formosa scollatura: «Che fascino!» (Di lunedì 3 febbraio 2020) Quando la bellezza incontra la bravura il mix che ne risulta è davvero esplosivo: e Lorella Boccia, tra gli ultimi post Instagram, ne fornisce la prova più pura. Conduttrice di Rivelo e ballerina impegnata come professionista nel talent Amici, la Boccia ha condiviso sul social un’immagine e alcuni frame di una delle esibizioni di cui è stata protagonista nell’ultimo speciale andato in onda con Maria De Filippi. Tra le ballerine di punta nel cast dei professionisti, Lorella è ammiratissima per avvenenza e talento. Attraenti come ferro su calamita le performance in cui la ballerina si cimenta indossando mise piuttosto provocanti. Lorella Boccia Instagram, il look frizzante ‘accende’ la coreografia Sbarazzino e frizzante l’ultimo outfit in cui la Boccia si è mostrata super sensuale nelle movenze sinuose e ammiccanti della coreografia messa a punto insieme ai colleghi e ad un ... urbanpost

