La prossima quotazione record potrebbe avvenire in India (Di lunedì 3 febbraio 2020) Yogakshem (Life Insurance Corporation of India) Building, Fort, Mumbai, Maharashtra, India, Asia. (Photo: Getty Images) Anche l’India potrebbe presto avere la sua quotazione record. Si tratta della compagnia assicurativa statale Life Insurance Corporation of India (Lic), controllata dal governo Indiano e attiva anche come società di investimento, che, secondo quanto riporta Bloomberg, potrebbe debuttare in Borsa nel 2021 con un’offerta pubblica iniziale (Ipo) in grado di fare concorrenza a quella della compagnia petrolifera Saudi Aramco, avvenuta lo scorso dicembre con oltre 25 miliardi di dollari raccolti. Il primo ministro Indiano Narendra Modi ha annunciato che il governo è pronto a mettere sul mercato una parte della sua proprietà nel gruppo assicurativo. La quotazione della compagnia, se fosse finalizzata entro l’anno, potrebbe portare nelle casse dello stato tra gli 11,8 e i ... wired

