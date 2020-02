Iv: Renzi, ‘non zoccolo duro reduci ma pionieri futuro’ (Di lunedì 3 febbraio 2020) Roma, 3 feb. (Adnkronos) – “Bellissime le emozioni dell’assemblea nazionale di Italia viva: buon governo contro populismo. Bellissime, davvero. C’è una comunità di donne e uomini vera, viva, vivace. Abbiamo idee da condividere e sogni da concretizzare: ci siamo! Non siamo uno zoccolo duro di reduci, ma un gruppo di pionieri che indica le priorità per il futuro”. Lo scrive Matteo Renzi nella Enews. “Chi è stato a Cinecittà -aggiunge- sa di che cosa parlo. Da parte mia grazie a chi è stato con noi e alle migliaia di persone che hanno seguito le dirette sui vari canali dedicati”.L'articolo Iv: Renzi, ‘non zoccolo duro reduci ma pionieri futuro’ CalcioWeb. calcioweb.eu

