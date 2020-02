In Cina volano giù dai balconi cani e gatti, è partito l’allarme sugli animali da compagnia che contribuiscono a diffondere il coronavirus (Di lunedì 3 febbraio 2020) E’ bastato un allarme lanciato da Li Lanjuan, un’esperta della Commissione sanitaria (Nhc), durante un programma della tv statale Cctv che ha detto: «Se gli animali domestici entrano in contatto con i pazienti sospettati di contagio, dovrebbero essere messi in quarantena» che si è diffusa la psicosi degli animali da compagnia. L’esperta ha sostenuto che il contagio del coronavirus di Wuhan può «avvenire tra mammiferi. In questa stagione di epidemia, i proprietari di animali domestici devono rafforzare il controllo su di loro». E poi ha anche aggiunto: «Se i tuoi cani corrono fuori e vengono a contatto con l’epidemia o le persone infette dal virus, anche i tuoi animali domestici devono essere messi in quarantena. Perché l’epidemia si diffonde tra i mammiferi, quindi dovremmo prendere precauzioni anche contro altri mammiferi». Quando la popolazione cinese ... baritalianews

