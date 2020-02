Il saluto romano contro il Coronavirus (Di lunedì 3 febbraio 2020) Tra le molte virtù del saluto romano ora c’è anche quella di combattere il Coronavirus. Questo almeno scrive Andrea Nadalini, assessore a Codroipo in quota Fratelli d’Italia, su Facebook: “Non stringete la mano a nessuno, il contagio è letale. Usate il saluto romano, antivirus e antimicrobi”. Il saluto romano contro il Coronavirus Un’uscita che non è piaciuta al suo sindaco Fabio Marchetti: “Sono affermazioni incommentabili”, ha detto secondo quanto riporta il Fatto Quotidiano. “Non è ammissibile che un assessore della mia giunta possa abbandonarsi a ilarità e commenti su una situazione oltremodo seria, dimenticando di rivestire un ruolo importante e di dover soppesare le parole, ancor di più se messe per iscritto”. Il Pd friulano ha emesso un comunicato in cui definisce “avvilenti e irrispettose” le parole dell’assessore. D’altro canto ... nextquotidiano

