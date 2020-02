Festa della Candelora a Bari non autorizzata: scoppia la polemica (Di lunedì 3 febbraio 2020) La Festa della Candelora a Bari, nel quartiere Libertà, non è un rito autorizzato. Da oltre cinquant’anni ogni 2 Febbraio la strada viene chiusa con alcuni bidoni della spazzatura. Gesù Bambino viene rivestito di ori e si effettua una processione. Vengono altresì montate luminarie e venduti cibo e bevande. Senza i consensi dell’amministrazione, una famiglia malavitosa del posto si concede lussi che non gli competono. Ma quest’anno il sindaco di Bari Antonio Decaro ha tentato di smontare un’abitudine tanto indecorosa. Festa della Candelora a Bari: lo sfogo di Decaro su Facebook Dopo aver allertato la polizia e la Procura, il primo cittadino Barese ha ordinato lo smontaggio delle luminarie. Sperava di “guastare la Festa” alla famiglia Sedicina. Dopodiché ha scritto un lungo post sui sociale, denunciando lo sdegno circa questa desta organizzata da un ... kontrokultura

