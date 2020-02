Dramma in Kenya, calca in una scuola: morti almeno 13 bambini (Di lunedì 3 febbraio 2020) Tredici bambini sono morti e oltre 40 sono rimasti feriti, tutti travolti da una calca la cui causa non è ancora stata individuata, in una scuola elementare a Kakamega, in Kenya. "Abbiamo perso 13 bambini deceduti nella calca e altri sono in ospedale a causa delle ferite", ha detto il capo della polizia. fanpage

