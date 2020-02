Cane randagio aiuta i bambini ad attraversare una strada trafficata (Di lunedì 3 febbraio 2020) Un piccolo Cane randagio ha fatto la differenza in una strada davvero molto trafficata di Batumi, in Georgia. Questo piccolo eroe, infatti, ha deciso di dare una mano a dei bambini che stavano attraversando la strada sulle strisce pedonali. Un piccolo gesto di civiltà da parte di un povero Cane costretto a vivere in strada. Beqa Tsinadze era affacciato a controllare la strada vicino a lui, nella sua città natale di Batumi, in Georgia, quando all’improvviso ha visto un Cane che si trovava vicino a delle strisce pedonali. Il piccolo Cane non ha aspettato molto prima di entrare in azione, per poter aiutare dei bambini ad attraversare un incrocio che è sempre molto trafficato. Beqa Tsinadze ha registrato un video che in breve tempo ha fatto il giro di internet, perché si vede chiaramente il Cane che ... bigodino

Igor02542721 : A questo punto preferisco considerarmi un cane randagio, piuttosto che un lupo addomesticato. - jokervilma : RT @ToninoPiesco: Cane randagio quasi decapitato da un laccio al collo, la triste storia di Bombolo - ToninoPiesco : Cane randagio quasi decapitato da un laccio al collo, la triste storia di Bombolo -