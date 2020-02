Cade da un'impalcatura, operaio muore a Benevento (Di lunedì 3 febbraio 2020) Un operaio edile è morto questa mattina in un cantiere nei pressi dei binari della stazione centrale di Benevento. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo è caduto dall'impalcatura montata per i lavori di realizzazione di un edificio che sarà destinato a uffici per la logistica. La caduta è stata fatale e l'uomo è deceduto all'istante. I colleghi hanno infatti cercato di prestare i primi soccorsi e un'ambulanza del 118 con un medico rianimatore è giunta sul posto in pochi minuti, ma non c'è stato nulla da fare. Gli agenti della polfer hanno avviato i rilievi e sequestrato l'impalcatura su disposizione della procura di Benevento, che ha aperto un'inchiesta. Saranno verificate le misure di sicurezza ed eventuali responsabilità nella morte dell'operaio. agi

News24Italy : #Cade da un'impalcatura, operaio muore a Benevento - NTR24 : Benevento, tragedia nella stazione ferroviaria: operaio cade da impalcatura e muore -