Antonella Elia tradita dal fidanzato?/ Video, paparazzato con la ex: "lo condanno!" (Di martedì 4 febbraio 2020) Antonella Elia tradita dal fidanzato Pietro Delle Piante? Paparazzto con la ex: "questa me la paghi cara, mi fidanzo con Aristide!" ilsussidiario

claa_an : Comunque c'è da notare che stasera abbiamo Clizia travestita da alieno di Avanti un altro, Paola di Benedetto da Ba… - bloodymox : RT @Ri_Ghetto: Affrontare i problemi in modalità Antonella Elia: non importa cosa accade, l’importante è che non sia morto nessuno. #GFvip - Snupina92 : RT @Snupina92: Gli intoccabili del #GFVIP • ZEQUILA • BARBARA • FABIO TESTI •ANTONELLA ELIA -