Viabilità Roma Regione Lazio del 02-02-2020 ore 13:30 (Di domenica 2 febbraio 2020) Viabilità DEL 2 FEBBRAIO 2020 ORE 13.20 CLAUDIO VELOCCIA PERCORRENDO VIA NOMENTANA RALLENTAMENTI TRA VIA BONVESIN DELLA RIVA E VIA FRATELLI MARISTI IN DIREZIONE COLLEVERDE SI RALLENTA SULLA STATALE TIBURTINA TRA VIA DI PONTE LUCANO E STRADA DEGLI ORTI IN DIREZIONE TIVOLI MENTRE IN VIA CASILINA RALLENTAMENTI A FINOCCHIO ALL’ALTEZZA DI VIA DI FONTANA CANDIDA NEI DUE SENSI DI MARCIA IN VIA DI VERMICINO TRAFFICO RALLENTATO TRA VIA DEL TORRACCIO E VIA LUIGI EINALUDI NEI DUE SENSI DI MARCIA IN VIA APPIA RALLENTAMENTI TRA LA VIA DEI LAGHI E FRATTOCCHIE IN DIREZIONE ALBANO MENTRE SULLA REGIONALE NETTUNENSE SI RALLENTA A PAVONA IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON LA VIA DEL MARE IN DIREZIONE FRATTOCCHIE Servizio fornito da Astral L'articolo Viabilità Roma Regione Lazio del 02-02-2020 ore 13:30 proviene da RomaDailyNews. romadailynews

