Venezia: in corso disinnesco di una bomba della II Guerra Mondiale, evacuazioni (Di domenica 2 febbraio 2020) Sono scattate intorno alle 6 le operazioni di evacuazione dell’area di Mestre e di chiusura del Ponte della Libertà che collega Venezia alla terraferma, in quanto si procederà al disinnesco dell’ordigno della II Guerra Mondiale a Porto Marghera. Le Forze dell’Ordine e circa 160 volontari della Protezione civile si stanno occupando dell’assistenza alle persone – circa 3.000 – che devono temporaneamente abbandonare le proprie case, e svolgono servizio di antisciacallaggio. Entro le 07:30 tutte le abitazioni interessate sono state liberate per consentire l’attività di disinnesco iniziata alle 08:30. Dalle 7 è stata vietata la circolazione dei mezzi privati e dei pedoni nell’area di sicurezza, e chiuso il Ponte della Libertà, quindi stop a bus e treni.L'articolo Venezia: in corso disinnesco di una bomba della II Guerra Mondiale, ... meteoweb.eu

Subbuteo_L : RT @liberioltre: #LaChiacchierata @ThManfredi @micheleboldrin @gianlucac1 @DeShindig ??Post-elezioni: l'Italia non si è dest(r)a. Elezioni e… - salvami10 : @vi_blocco_tutti A Roma vidi 1 Mc a via del Corso, concorrente diretto di Autogrill. Starbucks progettava di aprire… - DiegoCossu75 : Vi lascio Villa Invernizzi dietro corso Venezia coi fenicotteri mi tengo loro sul Naviglio Grande-via Ludovico Il M… -