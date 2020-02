Stasera Tv 2 Febbraio | Canale 5 | Live Non è la D’Urso | Anticipazioni (Di domenica 2 febbraio 2020) Stasera in Tv: 2 Febbraio alle 21:20 su Canale 5 nuovo appuntamento con “Live Non è la D’Urso”. Sabato alle 21:20 su Canale 5 Il prime time di Barbara d’Urso, targato Videonews. Un programma dinamico, dove la padrona di casa accoglierà grandi ospiti che si racconteranno in studio, coinvolgendo il pubblico a casa con un meccanismo inedito. … L'articolo Stasera Tv 2 Febbraio Canale 5 Live Non è la D’Urso Anticipazioni proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

Kiarachanel88 : RT @SkyArte: #MaryShelley, che a 19 anni scrisse il romanzo Frankenstein, si spense il primo febbraio 1851. Scopriamo di più sulla scrittri… - zazoomnews : Programmi tv di stasera 2 febbraio: Come una madre Rai Uno Live Non è la D’Urso su Canale 5 - #Programmi #stasera… - AndreaAAmato : Stasera in Tv: cosa vedere domenica 2 febbraio 2020 -