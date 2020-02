Sci alpino, Loic Meillard precede Kristoffersen nella prima manche del gigante di Garmisch! Primi 5 in 22 centesimi! (Di domenica 2 febbraio 2020) Loic Meillard si mette alle spalle diversi mesi opachi, si sveglia al momento giusto e chiude al comando la prima manche del gigante di Garmisch-Partenkirchen (Germania) valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2019-2020. Lo svizzero, dopo alcune prove nelle quali era apparso lontano dai suoi canonici standard, ha dimostrato di poter sciare ancora ad alti livelli nella prima metà di gara odierna, ma non potrà certo dormire sonni tranquilli nella seconda, dato che i distacchi sono minimi (i primi otto sono racchiusi in appena 57 centesimi) ed i protagonisti della lotta per la Sfera di Cristallo saranno chiamati alla grande prova. Purtroppo il maltempo ha rovinato in parte la gara (nel pomeriggio è previsto un ulteriore peggioramento, con pioggia battente per colpa delle elevate temperature che si stanno registrando sulle montagne bavaresi) rendendo necessario un abbassamento della ... oasport

Coninews : Tre coppe di specialità, due medaglie iridate e ventidue podi in Coppa del Mondo! ?? Con la discesa di Garmisch Par… - Eurosport_IT : Un signore, un professionista, un esempio?? Tutti in piedi per @peter_fill, all'ultima gara di una straordinaria ca… - Eurosport_IT : È ancora festa Italia: Brignone fantastica, Goggia appena dietro... ???? #EurosportSCI -