Pierluigi Diaco, Io e Te di notte chiude. L’annuncio: “Se la rete…” (Di domenica 2 febbraio 2020) Pierluigi Diaco su Io e Te di notte: “Tornerà solo se la Rete lo vorrà” E ieri Pierluigi Diaco ha chiuso questa prima edizione di Io e Te di notte, il ‘sequel notturno’ se così si può dire, del programma andato in onda per tutta l’estate scorsa, con una toccante intervista a Marco Carta, oggi a Domenica In Mara Venier ha voluto fare i complimenti al suo fratellino Pigi per il successo ottenuto grazie al suo lavoro in Rai. Ma Io e Te di notte tornerà nella prossima stagione? Ebbene la risposta è arrivata direttamente dallo stesso Pierluigi Diaco: “Se la rete lo vorrà, tornerà”. Mara Venier, Domenica In. Pierluigi Diaco: “Devo a lei il successo di Io e Te” “Devo questo successo alla grande Mara Venier” ha dichiarato Pierluigi Diaco oggi a Domenica In, inerente a Io e Te di notte, il suo programma che ieri ha chiuso la ... lanostratv

