Patch correttiva EMUI 10 sul Huawei P30 Pro? Nulla all’orizzonte (Di domenica 2 febbraio 2020) L'interfaccia EMUI 10 è giunta oramai da tempo sui Huawei P30 Pro (e naturalmente anche sul fratello minore Huawei P30). L'esperienza utente dell'ultimo aggiornamento non può però dirsi idilliaca Proprio per tutti. Sono stati in effetti raccolti alcuni feedback degli utenti che si riferirebbero a piccoli e grandi bug causati dall'ultimo pacchetto software. Di qui la necessità di comprendere se sia in corso lo sviluppo di una Patch correttiva e comunque migliorativa. Sebbene le notifiche relative Proprio ad EMUI 10 siano giunte in Italia, almeno per i primi beta teste, nel mese di novembre, l'aggiornamento definito e globale per tutti gli esemplari dell'attuale top di gamma, è partito lo scorso 15 gennaio. Da allora i download del pacchetto corposo si sono intensificate ed è dunque per questo motivo che solo ora la segnalazione di eventuali bug si sta facendo particolarmente intensa. ... optimaitalia

