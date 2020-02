Morto Mattia Fiaschini: il 24enne italiano scomparso in Australia (Di domenica 2 febbraio 2020) Si spengono le speranze di ritrovare in vita Mattia Fiaschini, il 24enne italiano scomparso in Australia. Il corspo del giovane escursionista è stato ritrovato nei pressi di Blackheath, nel Queensland. Ritrovato il corpo di Mattia Fiaschini L’annuncio è arrivato dai canali uficiali della polizia dello Stato del Nuovo Galles del Sud. Poche righe per indicare che il cadavere del ragazzo è stato localizzato nei pressi del Baltzer Lookout, nella zona delle Blackheath- Blue Mountains, dove Fiaschini si era recato per un’escursione. In corso le operazioni di recupero Al momento non sono state rese note ulteriori informazioni, se non che il corpo è stato individuato alle 14.30 ora locale e che, al momento, sono in corso le operazioni recupero. L'articolo Morto Mattia Fiaschini: il 24enne italiano scomparso in Australia proviene da The Social Post. thesocialpost

