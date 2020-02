Messico, i narcos abbandonano la droga per il traffico dell’oro verde, gli avocado (Di domenica 2 febbraio 2020) Cifre spaventose per un business incredibile. In Messico la produzione dell’oro verde, così è stato chiamato l’avocado, è triplicata negli ultimi mesi. Le cifre sono da capo giro, nello stato messicano occidente del Michoacan si concentra la produzione di questo frutto che ha avuto un aumento di esportazione incredibile. Solo per il Super Bowl 2020 saranno utilizzati 127mila tonnellate di avocado. La produzione in Messico è arrivata a toccare più di un milione di pezzi per affari che si aggirano intorno ai 2 miliardi di dollari. Un mercato che fa a gola a tanti anche ai narcos che in questi ultimi mesi stanno concentrando tutte le loro attenzioni sull’oro verde messicano. Mentre il mercato dell’oppio è in forte calo, quello dell’oro verde è in fortissima ascesa. Secondo le informazioni che arrivano dal Messico ogni settimana sono tantissimi i camion che partono dal ... baritalianews

