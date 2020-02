Djokovic batte Thiem in finale vince per l’8a volta gli Australian Open e torna numero 1 (Di domenica 2 febbraio 2020) Nole Djokovic ha vinto per l'ottava volta gli Australian Open. Il serbo con il punteggio di 6-4 4-6 2-6 6-3 6-4 ha sconfitto Dominc Thiem, tennista austriaco che ha perso la terza finale Slam della carriera. Djokovic conquista il 17° titolo Slam della carriera e torna numero 1, superato Rafa Nadal. fanpage

WeAreTennisITA : KING OF AUSTRALIA! ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? Il regime dei Fab 3 non abdica: Djokovic batte Thiem per 6-4 4-6 2-6 6-4 6-4 e… - WeAreTennisITA : IL RUGGITO DI THIEM ?? Batte Zverev rimontando un set di svantaggio per 3-6 6-4 7-6 7-6 e guadagna la sua terza fina… - WeAreTennisITA : FACILE, NO? ?? Djokovic batte per 6-4 6-3 7-6 Milos Raonic, semifinale n.8 in carriera agli #AusOpen. ?? 37esima se… -