Coronavirus, il Ministero della Salute invia una circolare alle scuole (Di domenica 2 febbraio 2020) alle prese con la nuova emergenza Coronavirus, i presidi degli istituti scolastici hanno chiesto chiarimenti al Miur sul comportamento da tenere nei confronti degli alunni cinesi. A tale riguardo, il Ministero della Salute ha inviato al Miur una circolare che è stata poi diramata nelle scuole. Nel testo emergono alcune disposizioni riguardanti scuole di ogni ordine e grado. Non è preclusa, da quanto si apprende, la frequenza scolastica a quegli studenti provenienti dalla Cina che non presentano sintomi sospetti. Coronavirus, circolare alle scuole La circolare diramata dal Miur alle scuole italiane sul Coronavirus riguarda gli istituti inferiori e superiori, le università, le scuole dell’infanzia e gli asili nido. Stando alle norme per gli studenti universitari rientrati in italia dalla Cina, occorre “monitorare la eventuale insorgenza di sintomi come tosse, febbre, ... notizie

Mov5Stelle : ??In diretta dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, le mie dichiarazioni alla stampa… - MiurSocial : Il Ministero dell'Istruzione ha diramato agli USR e alle scuole la circolare predisposta dal Ministero della Salute… - RaiNews : Il ministero della Salute ha pubblicato sul suo portale le risposte alle domande più frequenti per aiutare a fare l… -