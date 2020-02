Cava de’ Tirreni rende onore al ‘presidente’ Guerino Amato (Di domenica 2 febbraio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiCava de’ Tirreni (Sa) – I figli Franco e Giovanna ed il Sindaco Vincenzo Servalli, sabato pomeriggio hanno scoperto la targa dell’intitolazione del nuovo sottovia a Guerino Amato “a dieci anni dalla scomparsa dell’imprenditore e del Presidente della Cavese per antonomasia, della Serie B e della storica vittoria 2-1 allo stadio San Siro contro il Milan”. “Non solo un grande imprenditore – afferma il Sindaco Servalli – un self-made man che sa saputo creare lavoro e occupazione per centinaia di famiglie cavesi, ma anche un uomo che amava la sua città ed era stimato e benvoluto da tutti per i modi gentili e signorili”. Dopo la benedizione officiata da don Rosario Sessa, il Sindaco e i figli di don Guerino hanno salutato gli intervenuti al Salone d’onore di Palazzo di Città. “Ringrazio il ... anteprima24

PierCinti : @Marco562017 La colpa è della stampa. Continuano a dire che cava il sangue dalle rape poi dimenticano che Spalletti… - ennatrasporti : Tennis Tavolo B1; l’Ausonia Enna espugna Cava de Tirreni ed è sempre più capolista - TrafficoA : Cava de' Tirreni-Salerno - Chiusura Pesanti A3 Napoli-Salerno Divieto di transito per i veicoli pesanti con peso superiore a 7,... -