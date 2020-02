Atalanta, Gasperini: «Probabilmente tutto questo non basta per il 4° posto» (Di domenica 2 febbraio 2020) Gian Piero Gasperini parla dopo il pareggio casalingo contro il Genoa: ecco le parole del tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini è un po’ rammaricato nel post partita contro il Genoa. Ecco le parole a Sky Sport del tecnico dell’Atalanta. Gasperini – «Non è facile nel nostro campionato giocare tutte le partite al meglio. Abbiamo perso una grande occasione. Sembrava una partita simile a quella con la SPAL. Dobbiamo essere soddisfatti di averla raddrizzata. Quando viene a mancare il risultato, magari si guarda anche a qualche giocatore che non ha fatto la sua miglior partita. Siamo in una fase globalmente positiva. Probabilmente per il quarto posto tutto questo non è sufficiente». Leggi su Calcionews24.com calcionews24

