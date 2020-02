Tabella aumenti busta paga 2020: importi, quanto spetta e a chi (Di sabato 1 febbraio 2020) Tabella aumenti busta paga 2020: importi, quanto spetta e a chi Tabella aumenti busta paga 2020: il Consiglio dei Ministri dà il proprio decisivo nullaosta al decreto relativo alla riduzione del cuneo fiscale. Gli effetti della diminuzione delle tasse sugli stipendi dei lavoratori dipendenti si vedranno a partire da luglio: ecco in che misura a seconda delle fasce di reddito. busta paga: come funziona la riduzione del cuneo fiscale A partire dal primo luglio 2020, come si accennava prima, chi ha un reddito compreso tra gli 8.200 e i 24.600 euro – quindi già percepisce il Bonus 80 euro – si troverà 20 euro in più in busta paga. Inoltre, sempre in virtù della riduzione del cuneo fiscale varato con l’ultima Legge di Bilancio, il bonus di renziana memoria sale da 80 euro a 100 euro al mese per chi ha un reddito annuo non superiore ai 26mila euro lordi. Segui Termometro Politico ... termometropolitico

cocchi2a : RT @DeSantis1948: ??Da luglio di quest'anno 16 milioni di lavoratori dipendenti avranno aumenti sensibili in busta paga. Questa tabella non… - DeSantis1948 : ??Da luglio di quest'anno 16 milioni di lavoratori dipendenti avranno aumenti sensibili in busta paga. Questa tabel… - Mariari30057064 : RT @M5SCampaniaNews: +++TROVA LE DIFFERENZE+++ Mentre dal @SenatoStampa si valuta la riabilitazione di 700 #Vitalizi , il @Mov5Stelle fa a… -