Spallanzani: stabili le condizioni dei due cinesi (Di sabato 1 febbraio 2020) Sono stazionarie le condizioni dei due turisti cinesi, un uomo e una donna, positivi al coronavirus e ricoverati da giovedì all'ospedale Spallanzani di Roma - Istituto nazionale per le malattie infettive. Coronavirus, Burioni: 'Niente panico, ma il virus è molto infettivo. Sottovalutarlo può essere una tragedia' (Video) L'analisi di Roberto Burioni dopo i due casi di coronavirus confermati in Italia. Secondo l'ultimo bollettino medico diffuso oggi dalla direzione del nosocomio, l'uomo, un 66enne, mostra "un quadro di polmonite interstizio alveolare bilaterale" associata a febbre, tosse e astenia. La compagna, di 65 anni, ha sofferto di "nausea e vomito". Entrambi sono sottoposti "a continui controlli e monitoraggio da parte dei sanitari".Dallo Spallanzani si precisa che in tutto sono 13 i pazienti ricoverati "provenienti da ...

